"روس كوسموس" تواصل توريد محركات RD-180 إلى الولايات المتحدة

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة مستعدة لمواصلة توريد محركات الصواريخ RD-180 إلى الولايات المتحدة.

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وكتب روغوزين على صفحته في شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، "لدينا احتياطي كبير من محركات RD-180 لضمان إطلاق صواريخنا، بما فيها برامج Boeing المأهولة. لذلك إذا قرروا فجأة شراء المزيد من هذه المحركات، عليهم الاتصال بنا، وسنكون سعداء بالتعاون".

ويذكر أن محركات RD-180 تستخدم في المرحلة الأولى من صواريخ أطلس الثقيلة. وكما هو معلوم انتهى عقد توريد هذه المحركات إلى الجانب الأمريكي.

ويضيف روغوزين، " أما بالنسبة لمحركات RD-181 فإن العقد لا يزال ساري المفعول وعلاقتنا مستمرة مع الجانب الأمريكي".

وتجدر الإشارة، إلى أن محركات RD-181 تستخدم في صواريخ Antares، حيث تجهز المرحلة الأولى من كل صاروخ بمحركين من هذا النوع. ومنذ عام 2015 تم توريد 22 محركا من نوع RD-181 إلى الولايات المتحدة، استخدم منها 18 محركا حتى الآن.

المصدر: نوفوستي