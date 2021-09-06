روغوزين يقيم مستوى تآكل المحطة الفضائية الدولية

أعلن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن خبراء المؤسسة وخبراء ناسا، يعتقدون أن تشغيل المحطة الفضائية الدولية لن يخلق أي مشكلات كبيرة حتى عام 2025.

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ويقول روغوزين، في حديث لقناة Soloviev Live على YouTube، "نحن ندرك أنه كلما طالت مدة بقاء المحطة الفضائية الدولية في المدار، تزداد الأموال التي يجب إنفاقها على استبدال المعدات، التي للأسف لا يمكن أن تكون حديثة تماما".

ويضيف، "نحن نفهم أن المحطة الفضائية الدولية يمكنها العمل إلى عام 2025 بصورة طبيعية. أي احتسبنا مع الجانب الأمريكي، أنه لن تظهر أي مشكلات كبيرة في المحطة، ولكن رواد الفضاء سيقضون المزيد من الوقت في الحفاظ على صلاحيتها للعمل".

المصدر: نوفوستي