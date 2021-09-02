الرواد الروس سيخرجون العام المقبل 8 مرات إلى الفضاء المكشوف

سينفذ رواد الفضاء الروس المقيمون في المحطة الفضائية الدولية العام المقبل 8 مرات عملية الخروج من المحطة إلى الفضاء المكشوف.

وذلك بغية إتمام الاختبارات الجوية لوحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية متعددة المهام وتحقيق تكاملها مع القطاع الروسي في المحطة الدولية.

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جاء ذلك في مقال نشرته مجلة "روسكي كوسموس" (الفضاء الروسي) التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية.

وحسب المجلة فإن رائدي الفضاء، أنطون شكابليروف وبيوتر دوبوف، سيخرجان من المحطة 3 مرات في يناير المقبل. أما رائدا الفضاء، أوليغ ماتيوميف ودينيس ماتفييف أو سيرغي كورساكوف و ماتياس ماور، فسيخرجون إلى الفضاء المكشوف في أبريل المقبل وهناك 3 عمليات أخرى للخروج من المحطة ستتحقق في مايو المقبل وعملية واحدة في يونيو المقبل.

يذكر أن وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية متعددة المهام تم إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية في 21 يوليو والتحمت بها في 29 يوليو الماضي. وتخصص الوحدة الفضائية لتحقيق برنامج التجارب العلمية الروسية.

وقد حصل رواد الفضاء الروس مع وصول "ناؤوكا" على مواقع عمل إضافية وغرفة لرائد الطاقم الثالث ويد آلية ألمانية الصنع للعمل خارج المحطة، فضلا عن مرحاض إضافي.

المصدر: تاس