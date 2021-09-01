"لم يرسل لي أحد مركبة فضائية في عيد ميلادي من قبل!" .. رائدة ناسا تحتفل بعيد ميلادها الخمسين

احتفلت رائدة فضاء ناسا، ميغان ماكارثر، بعيد ميلادها الخمسين مع تسليم الآيس كريم إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) على متن سفينة شحن "سبيس إكس" Dragon.

وأكملت أحدث عملية تسليم شحن لشركة "سيبس إكس"، وهي الثالثة والعشرون التي قدمتها شركة إيلون موسك في أقل من عقد من الزمان، رسوا آليا في الساعة 10:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (15:30 بتوقيت غرينتش) يوم الاثنين.

What a great birthday dinner with my Expedition 65 crew mates! My #SpaceBrothers went all out: quesadillas and tortilla-pizzas with real cheese! Cookie decorating! Cake with chocolate “candles”! We haven’t unpacked the ice cream yet, so I guess that means a 2nd party? 🌮🍕🎂 pic.twitter.com/h0D85fz6ei — Megan McArthur (@Astro_Megan) August 30, 2021

وأشرفت ماكارثر على وصولها في عيد ميلادها الخمسين، ما دفعها إلى القول "لم يرسل لي أحد مركبة فضائية في عيد ميلادي من قبل".

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بالإضافة إلى مجموعة من التجارب، بما في ذلك مشروع مزرعة النمل الذي تشرف عليه فتيات الكشافة، والشحنة بما في ذلك الآيس كريم والكعك والشموع لماكارثر.

وقالت رائدة الفضاء: "يا له من عشاء عيد ميلاد رائع مع زملائي في البعثة 65. خرجت #SpaceBrothers الخاصة بي بالكامل: كاساديا وبيتزا التورتيلا مع الجبن الحقيقي!. وغمرني تدفق الأمنيات الطيبة من العائلة والأصدقاء ومحبي الفضاء في جميع أنحاء العالم. قد أكون في الخمسين من عمري لكني ما زلت أشعر أنني فتاة محظوظة".

وتعد ماكارثر واحدة من سبعة رواد فضاء يعيشون حاليا في المختبر الذي يدور على ارتفاع 260 ميلا فوق الأرض، ووصلوا إلى المحطة في أبريل كجزء من Expedition 65.

وانطلقت إلى محطة الفضاء الدولية على متن SpaceX Crew Dragon Endeavour، مع زميلها رائد فضاء ناسا شين كيمبرو، وتوماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية، وأكيهيكو هوشيد من وكالة JAXA.

وأطلقت كبسولة "سبيس إكس" يوم الأحد من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا، وتحتوي أيضا على النمل والليمون والطماطم الكرزية والأفوكادو وذراع روبوتية بشرية.

المصدر: ديلي ميل