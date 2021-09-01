لجنة الطب لـ"روس كوسموس" تؤكد جاهزية طاقم مركبة "سويوز" المأهولة
عقد في مركز "غاغارين" لتدريب رواد الفضاء اجتماع لجنة الطب الرئيسية في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.
وقامت اللجنة بتحليل بيانات الفحوص الطبية لقائدي الطاقم الـ66 الرئيسي والاحتياطي في المحطة الفضائية الدولية، فضلا عن أفراد الطاقمين الرئيسي والاحتياطي لمركبة "سويوز – إم إس 19" الفضائية المأهولة.
وضمت اللجنة ممثلين عن "روس كوسموس" والوكالة الفدرالية للطب والبيولوجيا ووزارتي الصحة والدفاع الروسيتيْن.
وأصدرت اللجنة قرارا يشهد أن حالة الصحة لقائد المركبة، أنطون شكابليروف ورائدي الفضاء المخرج السينمائي، كليم شيبينكو والممثلة، يوليا بيريسيلد تسمح لهم بالقيام برحلات فضائية.
يذكر أن مركبة " سويوز إم إس 19" الفضائية المأهولة ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 5 أكتوبر المقبل من مطار "بايكونور" الفضائي.
المصدر: روس كوسموس
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