وكالة الفضاء الأوروبية تأمل بتمديد فترة عمل المحطة الفضائية الدولية

أعلن جوزيف أشباتشر، رئيس وكالة الفضاء الأوروبية، أن الوكالة تأمل بتمديد فترة عمل المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2024 .

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وقال في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "آمل أن يستمر عمل المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2024. وإذا ما حصل فإن وكالة الفضاء الأوروبية ، سوف تساهم في عملها".

وأشار في رده على سؤال بشأن مستقبل المحطة الفضائية الدولية، إلى أن القرار النهائي سيكون لناسا بصفتها أكبر مشارك في المشروع.

ويقول، "من المتوقع أن تتخذ ناسا قرارها خلال ايام حول ما إذا كانت فترة عمل المحطة ستمدد أم لا. وأوروبا ترحب بتمديد فترة عمل المحطة الفضائية الدولية، لأننا نعتقد أنها مختبر مهم للبحوث".

وأكد مدير وكالة الفضاء الأوروبية، على أن مسألة تمويل المحطة ستناقش من قبل جميع الدول الأعضاء في الوكالة، وقال، "ستناقش هذه المسألة خلال اجتماع وزراء الدول الأعضاء في العام المقبل. وأنا شخصيا سأرحب بتمديد عمل المحطة، إذا وافقت جميع الدول الأعضاء".

ويذكر، أن فترة عمل المحطة الفضائية الدول التي اتفقت عليها جميع الدول المشاركة في المشروع تنتهي بنهاية عام 2024 . لذلك تجري حاليا مناقشة مسألة تمديد عملها إلى 2028-2030 .

المصدر: نوفوستي