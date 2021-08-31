أكاديمي روسي يتحدث عن مشاكل تقنية واجهتها وحدة "ناؤوكا" الروسية متعددة المهام

تحدث كبير المصممين في شركة "إينيرغيا" الروسية والعضو في أكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير سولوفيوف، عن مشاكل واجهتها وحدة "ناؤوكا" الروسية متعددة المهام.

وذلك بعد إطلاقها إلى المحطة الفضائية الدولية.

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وأعاد كبير المصممين إلى الأذهان إن وحدة "ناؤوكا" أطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية في 21 يوليو الماضي من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي والتحمت بعد 8 أيام بالمحطة الفضائية الدولية.

وقال إن خبراء الشركة سجلوا مجموعتين من المشاكل. وكانت المجموعة الأولى مرتبطة بمحرك الوحدة والوقود. وذلك لسبب فتح خاطئ لصمامات المحرك والاستهلاك المفرط للوقود، ما أدى إلى نقصه. واضطر الخبراء بعد ذلك إلى توفير كميات الوقود التي تستهلكها الوحدة الفضائية أثناء تحليقها إلى المحطة الفضائية الدولية والانتقال من مدار إلى آخر.

أما المجموعة الأخرى من المشاكل فظهرت بعد التحام الوحدة بالمحطة الفضائية الدولية ولها علاقة بمستشعرات الأجهزة وبرمجيات جديدة في الوحدة الفضائية.

وأوضح، سولوفيوف أن البرمجيات صارت تصدر أوامر خاطئة، إلا أن الخبراء استطاعوا إصلاح الأجهزة المسؤولة عن إصدار الأوامر وصارت الوحدة الآن متكاملة تماما مع مكونات القطاع الروسي للمحطة الفضائية الدولية.

جدير بالذكر أن وحدة "ناؤوكا" الفضائية متعددة المهام هي تقنية فريدة من نوعها ابتكرها المهندسون الروس. وهي عبارة عن مركبة فضائية كبيرة بمقدورها بعد الإطلاق إلى مدار الأرض أن تصل بشكل مستقل إلى المحطة الفضائية الدولية أوتوماتيكيا، في الوقت الذي تعجز الوحدات الفضائية الأمريكية عن التحليق بشكل مستقل.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، وصف إطلاق وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية بنجاح حقيقي للعلماء الروس.

المصدر: تاس