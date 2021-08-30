روغوزين: المركبة الفضائية ستارشيب ستنقل القوات الخاصة الأمريكية

يعتقد دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، أن تطوير مركبة ستارشيب الفضائية، مرتبط برغبة البنتاغون في استخدامها لنقل القوات الخاصة.

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ويشير روغوزين، في حديث لـ "gazeta.ru" المركبة ستارشيب، التي تنتجها شركة سبيس إكس مخصصة للرحلات إلى القمر والمريخ. لذلك يمكن استخدامها في مصلحة البنتاغون أيضا لنقل القوات الخاصة عبر القارات.

ويقول، "التقنيات الجديدة التي ينفذها (ماسك) تتعلق بالبنتاغون. على سبيل المثال، حظيت الفكرة الجميلة بشأن النقل السريع للناس عبر القارات بدعم فوري من جانب المتحمسين".

ويضيف، "وهذه التكنولوجيا ستكون ملائمة جدا لنقل القوات الخاصة المتدربة جيدا من قارة إلى أخرى. ولكن هذا لا يعني فسح المجال أمام البشر للطيران عبر المحيط خلال دقائق معدودة".

ويذكر، أن شركة سبيس إكس الأمريكية تصمم منظومة نقل تتكون من صواريخ نقل ثقيلة قابلة لإعادة الاستخدام ومركبة ستارشيب. تسمح هذه المنظومة بنقل الأقمار الصناعية ورواد الفضاء والحمولات إلى مدار حول الأرض، وكذلك إلى القمر والمريخ.

المصدر: نوفوستي