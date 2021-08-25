الروس جاهزون لمساعدة الأمريكيين في إصلاح محرك مركبة "ستارلاينر" الفضائية

لم تطلب الولايات المتحدة من مركز "كلديش" الروسي إلى حد الآن المساعدة في حل مشاكل متعلقة بمركبة Starliner الفضائية المأهولة.

صرح بذلك مدير عام المركز، فلاديمير كوشلاكوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية على هامش منتدى الجيش – 2015" الذي يعقد حاليا في ضواحي موسكو وقال:" إننا جاهزون للمشاركة بإصلاح محركات المركبة، لكن الأمريكيين لم يوجهوا طلبا إلينا بذلك".

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وحسب المدير العام فإن مركز "كلديش" لديه خبراء أكفاء في مجال إنتاج وإصلاح المحركات الصاروخية التابعة لمختلف البلدان. أما محركات مركبة "ستارلاينر" فإنها، حسب كوشلاكوف، سهلة للأخصائيين الروس وليس فيها أي شيء جديد.

يذكر أن ناسا أفادت في 29 يوليو بإرجاء رحلة فضائية لمركبة "ستارلاينر" المأهولة التابعة لشركة "بوينغ" إلى المحطة الفضائية الدولية إلى أجل آخر. وعزت آنذاك سبب تأجيل الرحلة إلى مشاكل واجهها مختبر "ناؤوكا" الروسي في التحامه بالمحطة الفضائية الدولية.

وكان يخطط لإطلاق "ستارلاينر" في 3 أغسطس الجاري. لكن قبل إطلاق المركبة بساعات قالت شركة "بوينغ" إنها تدرس مسألة تأجيل إطلاق المركبة إلى 4 أغسطس، ثم أعلنت أن إطلاقها يؤجل إلى أجل غير محدد لظهور الحاجة إلى التقييم الإضافي لجاهزية المركبة.

فيما أفاد مصدر في صناعة الصواريخ الفضائية بأن إرجاء تحليق مركبة "ستارلاينر" المأهولة تحقق لوجود مشاكل متعلقة بصمامات المحركات ذات قوة الدفع الضعيفة. وحسب المصدر فإنه لم يعيّن إلى حد الآن توقيت لإعادة المركبة إلى منصة الإطلاق.

أما مدير عام مركز "كلديش" الروسي فلاديمير كوشلاكوف فسبق له أن أعلن عن جاهزية المركز لمساعدة "بوينغ" في حل مشاكل مركبة "ستارلاينر".

المصدر: تاس