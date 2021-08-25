كشف موعد إطلاق أول صاروخ من طراز "أنغارا" بوحدة تعجيل جديدة

أعلن سيرغي كوزنيتسوف، كبير المصممين في مكتب "ساليوت" أن أول صاروخ مزود بوحدة تعجيل تعمل بوقود الأكسجين والهيدروجين، سيطلق عام 2027.

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ويشير كوزنيتسوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "مؤسسة "روس كوسموس" بدأت في الوقت الحاضر بتمويل هذا المشروع. وأن مسودة التصميم جاهزة ونحن الآن في مرحلة إصدار وثائق التصميم وتصنيع القطع اللازمة. ونأمل أن يكتمل هذا العمل في الوقت المحدد وأن نطلق أول صاروخ في عام 2027 ، الذي سيكون على الأرجح صاروخ النقل Angara-A5M.

وكان دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلن في الثالث من يونيو الماضي، أن أربعة صواريخ نقل من طراز " أنغارا" ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي، ومنهما صاروخان سيطلقان قبل نهاية عام 2021.

وقد سبق أن أعلن أليكسي فاروتشكو، المدير العام لمركز خرونيتشيف العلمي الإنتاجي، أن روسيا تخطط لاستخدام صواريخ "أنغارا" فترة أطول من صواريخ "بروتون" التي تستخدم منذ عام 1965، وبعد خمسة أعوام ستنتهي مدة خدمتها.

وتجدر الإشارة، إلى أن عدد صواريخ "بروتون" التي أطلقت بلغ 424 صاروخا من ضمنها 110 صواريخ "بروتون-إم" المحدّثة.

المصدر: نوفوستي