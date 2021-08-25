تلسكوب Spectr-RG يعثر على آثار انفجار نووي حراري غير عادي في الكون

أعلن في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن التلسكوب الفضائي الروسي - الألماني Spectr-RG، عثر على بقايا مستعر نووي حراري انفجر قبل 40 ألف عام.

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وجاء في بيان المعهد، "يعتقد علماء الفيزياء الفلكية الروس، الذين اكتشفوا هذا الجسم وأطلقوا عليه اسم G116.6-26.1 وفقا لإحداثياته في السماء، أن هذا الجسم هو بقايا انفجار مستعر نووي حراري قبل 40 ألف عام. والاختلاف الرئيسي بينه وبين مئات الأجسام المشابهة، يكمن في خصائص الغاز الذي يدور فيه".

ويشير الباحثون، إلى أن اكتشاف مستعر نووي حراري في مجرتنا هو أمر نادر جدا. كما أن G116.6-26.1 ليس في مستوى المجرة، بل فوقها بأربعة آلاف سنة ضوئية وعلى بعد عشرة آلاف سنة ضوئية من الشمس.

ويعتقد العلماء أن انفجارًا نوويًا حراريًا لقزم أبيض تعادل كتلته 1.4 كتلة الشمس حدث قبل حوالي 40 ألف عام. ونتيجة للانفجار انطلقت شظاياه بسرعة هائلة بلغت حوالي ثلاثة آلاف كيلومتر في الثانية. ويبلغ قطر هذا الجسم حوالي 600-700 سنة ضوئية. ونتيجة التفاعلات النووية الحرارية تحول أكثر من نصف كتلته إلى حديد.

المصدر: نوفوستي