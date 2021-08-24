رائد فضاء أمريكي يوضح سبب تأجيل مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح

قال رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، يوم الثلاثاء، إنه انسحب من مهمة الخروج إلى الفضاء المفتوح هذا الأسبوع بسبب عصب منضغط في رقبته.

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وفاندي هاي كولونيل متقاعد من الجيش الأمريكي (54 عاما) وشارف على إتمام مهمة تستغرق عاما كاملا في الفضاء، إذ أمضى ثلثي تلك المدة ومن المقرر أن يعود للأرض في الربيع.

وأعرب هاي عن امتنانه لكل المهتمين بأمره وغرد عبر "تويتر" قائلا "اليوم ليس مناسبا" للخروج إلى الفضاء المفتوح.

وكانت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" ألغت مهمة سير في الفضاء مقررة الثلاثاء خارج محطة الفضاء الدولية، وقبل أقل من 24 ساعة فحسب، معللة الأمر بوجود "مشكلة طبية طفيفة" يعاني منها رائد الفضاء مارك فاندي هاي، لكنها لم توضح طبيعة المشكلة.

وستتم إعادة جدولة مهمة السير في الفضاء لما بعد رحلة الإمداد المقررة نهاية هذا الأسبوع.

يشار إلى أن مهمة السير في الفضاء غير عاجلة، إذ تتضمن تركيب دعامة لتثبيت ألواح جديدة لأجنحة الطاقة الشمسية.

المصدر: "أسوشيتد برس"