روسيا: لن نتخلى عن التزامنا بإغراق المحطة الفضائية الدولية بعد نفاد طاقتها

أكد مدير مجموعة "روسكوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية، دميتري روغوزين، أن روسيا لن تتخلى عن التزامها بإغراق المحطة الفضائية الدولية بعد نفاد طاقتها حتى في حال الانسحاب من المشروع.

وقال روغوزين، في حديث لإذاعة "صدى موسكو"، الثلاثاء: "الجناح الأمريكي ليس جديدا كذلك، لهذا السبب يمكن أن ننفصل مع أن نضمن قبل ذلك إغراق المحطة الفضائية الدولية.

وسبق أن أعلن روغوزين أن مركبات "بروغريس" الروسية هي الوسيلة الوحيدة في العالم حاليا التي تستطيع ضمان قدرة المحطة الفضائية الدولية على تنفيذ المناورات.

وتنقضي فترة استغلال المحطة الفضائية الدولية عام 2024، وتخوض روسيا محادثات مع الشركاء في المشروع حول تمديد هذه الفترة.

المصدر: وكالات روسية