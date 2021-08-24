مسبار "لونا - 25" الروسي يطلق إلى القمر في مايو المقبل

يخطط لإرسال مسبار "لونا – 25" القمري الروسي إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي مطلع أو منتصف الربيع المقبل.

صرح بذلك النائب الأول لمدير عام شركة "لافوتشكين" الروسية المصنعة للأجهزة الفضائية، ألكسندر شيرشاكوف في حديث أدلى به لإذاعة "روسيا – 24" الروسية.

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وأوضح أن المسبار يتوقع أن يطلق إلى القمر في مايو المقبل ويجب أن يصل مطار "فوستوتشني قبل الإطلاق بشهر واحد أو شهر ونصف الشهر.

يذكر أنه كان يخطط أولا لإطلاق مسبار "لونا – 25" في أكتوبر المقبل، ثم تم إرجاء إطلاقه إلى أجل آخر.

وكان مدير عام "مؤسسة روس كوسموس" الفضائية الحكومية، دميتري روغوزين، قد قال في حديث أدلى به في وقت سابق لوكالة "تاس" الروسية إن سبب تأجيل إطلاق المسبار يعود إلى ضرورة تأكيد مواصفاته ومواصفات أجهزته ومحركه.

يذكر أن "لونا – 25" سيصبح أول مسبار في تاريخ روسيا المعاصرة يهبط على سطح القمر. وقال ناطق باسم شركة "لافوتشكين" إن اختباراته ستنتهي أواخر الصيف الجاري وستعقبه بعثة "لونا – 26" التي ستنطلق عام 2024 وبعدها "لونا – 27" عام 2025 و"لونا – 28" عام 2027.

المصدر: تاس