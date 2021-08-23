صاروخ "سويوز" الروسي يطلق دفعة أخرى من الأقمار الصناعية البريطانية في 14سبتمبر المقبل

يخطط لإطلاق دفعة أخرى من أقمار الاتصال والإنترنت البريطانية من طراز "وان ويب" بواسطة صاروخ" سويوز – 2 .1 بي" في 14 سبتمبر المقبل.

أعلن ذلك، ستيفان إسرآل، المدير التنفيذي لشركة Arianespace التي تولت الإشراف على إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية.

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وقد شكر، ستيفان إسرآل، زملاءه من شركتي "غلاف كوسموس" الروسية و"وان وين" البريطانية المتعاونة مع شركته على الإطلاق الناجح لـ34 قمرا صناعيا بواسطة "صاروخ "سويوز" الروسي يوم 22 أغسطس الجاري. وقال: "سنعود في 14 سبتمبر المقبل لإطلاق دفعة أخرى من الأقمار الصناعية.

يذكر أن صاروخ "سويوز – 2. 1 بي" الروسي انطلق من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي الساعة 01.13 يوم 22 أغسطس بتوقيت موسكو حاملا 34 قمرا صناعيا للاتصال على متنه. واستغرقت عملية إيصاله إلى مداراتها بواسطة وحدة التسريع الروسية "فريغات" 3 ساعات و45 دقيقة.

يذكر أن الأقمار الصناعية التابعة لشركة "وان ويب" البريطانية أطلقت لأول مرة عام 2021 من مطار "بايكونور" الفضائي الروسي، ما أدى إلى بلوغ عددها الإجمالي في مدار الأرض 288 قمرا صناعيا. وتشارك في تنفيذ اتفاقية إطلاق الأقمار الصناعية شركات "غلاف كوسموس" الروسية و Arianespace و Starsem ألأوروبيتان.

جدير بالذكر أن أقمار "وان وين" البريطانية مخصصة لتكوين شبكة الإنترنت السريع العالمية في مدار الأرض.

المصدر: تاس