اختبار أمان مدار محطة الفضاء الروسية على الفئران

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن أمان مدار محطة الفضاء الروسية "روس"، سيختبر باستخدام الفئران وكائنات حية أخرى.





ويشير المصدر، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن القمر الصناعي العلمي البيولوجي "Bion-M" رقم 2 من المحتمل أن يطلق عام 2024 وعلى متنه مجموعة من الفئران، إلى المدار الذي من المقرر أن تحلق فيه محطة الفضاء الوطنية الروسية "روس".

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ويقول، "طلب دميتري روغوزين، مدير عام "روس كوسموس" من مركز "بروغريس" وضع تصميم للقمر الصناعي البيولوجي، الذي سيطلق إلى المدار المقرر لمحطة "روس" الفضائية الروسية".

ويذكر أنه كان من المقرر سابقا إطلاق هذا القمر الصناعي في عام 2023 إلى مدار ارتفاعه 800 كلم، حيث يبدأ الحزام الإشعاعي للأرض، لدراسة تأثير عوامل الرحلات الفضائية في الكائنات الحية. ولكن لاحقا برزت فكرة جديدة تتضمن تحويله إلى جهاز "كوفتشيغ" (تابوت العهد)، وإطلاقه عام 2024 إلى مدار ارتفاعه 20 ألف كيلومتر، لاختبار تأثير الفضاء في الكائنات الحية قبل رحلة البشر إلى القمر.

ومن المقرر إطلاق القمر الصناعي "Bion-M" مع فئران وزواحف وحشرات ونباتات وكائنات مجهرية على متنه بواسطة صاروخ النقل Soyuz-5 الجديد.

وتجدر الإشارة، إلى أنه خلال أعوام 1973-1996، أطلق إلى الفضاء 11 قمرا صناعيا من طراز "Bion" حملت 12 قردا. وأن أول قمر صناعي من طراز "Bion-M" أطلق عام 2013 كان على متنه فئران وجرابيع وزواحف وقواقع وأسماك وكائنات مجهرية مختلفة.

المصدر: نوفوستي