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مديرا "روسكوسموس" و"ناسا" يلتقيان في دبي الشهر المقبل

الفضاء

مديرا
Sputnik Павел Львов
مدير مجموعة "روسكوسموس" الحكومية الروسية للأنشطة الفضائية، دميتري روغوزين.
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ذكرت مجموعة "روسكوسموس" الروسية للأنشطة الفضائية أن مديرها، دميتري روغوزين، سيجري في شهر أكتوبر لقاء مع رئيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون.

وقال نائب مدير "روسكوسموس" للتعاون الدولي، سيرغي سافيلييف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، إن اللقاء سيجري في دبي خلال مؤتمر ريادة الفضاء.

وأكد المسؤول أن المحادثات ستتطرق إلى قضية تمديد فترة استغلال المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: "نوفوستي"

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