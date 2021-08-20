دول "بريكس" تتعاون في مجال استشعار الأرض عن بعد

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن رؤساء الوكالات الفضائية لدول مجموعة "بريكس" وقعوا مؤخرا اتفاقية تعاون مشترك لتبادل بيانات الأقمار الصناعية المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وقال بيان صادر عن المؤسسة " في 18 أغسطس الجاري وخلال اجتماع عقد عبر تقنية الفيديو، وقع رؤساء الوكالات الفضائية التابعة لروسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا اتفاقية تعاون مشترك لتبادل البيانات التي تتعلق باستشعار الأرض عن بعد".

وأشارت المؤسسة إلى أن "الاتفاقية الموقعة ستساعد الهيئات الفضائية في الدول المذكورة على استحداث مجموعة افتراضية من أقمار الاستشعار عن بعد، وتبادل بيانات تلك الأقمار، ما سيساهم في حل المشكلات التي تتعلق بأمور تغير المناخ والاحتباس الحراري وحماية البيئة".

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ومثل روسيا في الاجتماع المذكور رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، كما شارك في الاجتماع رئيس وكالة الفضاء البرازيلية، كارلوس مورا، وئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، كايلاسافاديفو سيفان، ورئيس هئية الفضاء الوطنية الصينية، تشانغ كيجيان، والمدير التنفيذي لوكالة الفضاء الوطنية لجنوب إفريقيا، والاناثان مونسامي، فضلا عن ممثلين عن هيئات الشؤون الخارجية في دول مجموعة "بريكس".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مجموعة الأقمار الصناعية التي سيتم تبادل بياناتها في إطار الاتفاقية المذكورة تضم قمرا مشتركا برازيليا صينيا، وقمرا روسيا، وقمرين هنديين، وقمرين صينيين.

المصدر: فيستي