المحطة الفضائية الدولية تعدّل مدارها قريبا

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مدار المحطة الفضائية الدولية سيخضع للتعديل قريبا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة "كان من المفترض أن يخضع مدار المحطة الفضائية الدولية للتعديل يوم الخميس 19 أغسطس الجاري لكن العملية تأجّلت حتى الـ 21 من هذا الشهر بطلب من الجانب الأمريكي، التأجيل جاء بسبب عدم جهوزية القطاع الأمريكي في المحطة لعملية تغيير المدار".

وأضاف البيان "وفقا للخطط الموضوعة كان من المفترض أن تعمل محركات وحدة زفيزدا الروسية التابعة للمحطة يوم الخميس بتمام 7:04 بتوقيت موسكو ولمدة 46 ثانية، وفي هذه الحالة كان مدار المحطة سيرتفع بمقدار 1.2 كلم.. عملية تعديل المدار مطلوبة لتهيئة الظروف المناسبة لانفصال مركبة Soyuz MS-18 عن المحطة والتحام مركبة Soyuz MS-19 بها".

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ويوجد على متن المحطة حاليا 7 رواد هم: رائدا "روس كوسموس" أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، ورواد ناسا، مارك فاندي هاي وروبيرت كيمبرد وميغان مكارثر، وتوماس بيسكيه التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، والرائد الياباني، أكيهيكو هوشيد.

أما مركبة Soyuz MS-19 الروسية التي ستطلق إلى المحطة قريبا فستحمل معها رائد الفضاء الروسي، أنطون شكابليروف، إضافة إلى الممثلة، يوليا بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو اللذين سيشاركان في تصوير فيلم روائي طويل عن الفضاء.

المصدر: فيستي