Blue Origin تقاضي ناسا بسبب عقود موقعة مع شركة "سبيس إكس"

تقدمت شركة Blue Origin بدعوى قضائية لمحكمة فدرالية أمريكية ضد وكالة ناسا بسبب عقود كانت قد وقعتها الأخيرة مع شركة "سبيس إكس" سابقا.

وأشار موقع The Verge إلى أن الدعوى التي تقدمت بها Blue Origin جاءت بسبب عقود كانت وقعتها ناسا مع سبيس إكس سابقا لتطوير مركبة هبوط على سطح القمر.

وتبعا للموقع فإن " Blue Origin تدعي أن ناسا أخطأت في تقييم العروض التي قدمتها لها بشأن تطوير المركبة المذكورة، وأن الشركة أبلغت القضاء بأنها ستسعى لوقف تنفيذ العقود المبرمبة بين ناسا وسبيس إكس خلال فترة النظر في القضية".

وفي 16 أبريل الفائت كانت وكالة ناسا قد وقعت عقدا بقيمة 2.9 مليار دولار مع شركة "سبيس إكس" الأمريكية لتطوير مركبة مخصصة لعمليات الهبوط على سطح القمر، رافضة المقترحات والعروض التي تقدمت بها شركتا Blue Origin و Dynetics بهذا الشأن، وأشارت إلى أن "عروض سبيس إكس كانت أكثر جدوى اقتصادية"، وبعدها تقدمت الشركتان الأخريان بشكوى إلى الهيئات المختصة في الكونغريس ليتم إيقاف العقود مؤقتا، ومن ثم تم رفض الشكوى في يوليو.

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وكانت ناسا قد أعلنت عام 2019 عن مسودة برنامج Artemis لاستكشاف القمر، والذي سيتكون من 3 مراحل، مرحلة Artemis 1 سيتم خلالها إرسال مركبة غير مأهولة من نوع Orion لتدور حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، ومرحلة Artemis 2 سيتم خلالها إرسال مركبة فضائية مأهولة لتدور حول القمر، ومرحلة Artemis 3 التي تأمل ناسا من خلالها إرسال رواد إلى القمر ومن ثم إلى المريخ.

المصدر: فيستي