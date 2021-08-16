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لماذا تختار أوروبا صواريخ "سويوز" لإطلاق الأقمار الصناعية؟

الفضاء

لماذا تختار أوروبا صواريخ
Sputnik k Sergey Mamontov
صورة تعبيرية
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أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن قمرين صناعيين آخرين من طراز غاليليو ستطلق إلى الفضاء باستخدام صاروخ النقل الروسي "سويوز" من مطار كورو الفضائي.

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ويشير المصدر، إلى ان سبب هذا الاختيار هو عدم جاهزية صاروخ النقل الأوروبي الجديد Ariane 6, .

ويقول، "يضاف إلى الإطلاقين السابقين لصواريخ "سويوز" من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية، يحمل كل صاروخ منهما قمرين صناعيين من طراز غاليليو ، في نوفمبر 2021 وأبريل 2022 على التوالي، إطلاق "سويوز" آخر يحمل قمرين صناعيين من طراز غاليليو أيضا في سبتمبر 2022".

ووفقا له، يعود السبب في هذا الاختيار، إلى أن صاروخ النقل الأوروبي Ariane 6, ، الذي كان من المقرر استخدامه في إطلاق أقمار غاليليو الصناعية، لن يكون جاهزا قبل نهاية عام 2022.

المصدر: نوفوستي

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