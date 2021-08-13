توقيع اتفاقية إطلاق أول رائدة فضاء تونسية نحو الفضاء

أشرف الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، على موكب إمضاء اتفاقية بين مجمع تلنات ووكالة الفضاء الروسية لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية.

وقال سعيد متوجها للمرأة التونسية بمناسبة عيدها الوطني، "أنت ستحلقين في الفضاء"، مؤكدا أن تاريخ 13 أغسطس 2021، سيبقى راسخا في تاريخ تونس وفي تاريخ المرأة التونسية التي ستكون من رائدات الفضاء.

وشهد توقيع الاتفاقية من الجانب الروسي، رئيس شركة "روسكوسموس"، دميتري روغوزين

المصدر: "نسما"