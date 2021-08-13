روسيا تعلن عن تفاصيل مهمات روادها القادمة في الفضاء المفتوح

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن بعض تفاصيل المهمات القادمة التي سينفذها الرواد الروس في الفضاء المفتوح.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "من المفترض أن يخرج الرائدان الروسيان، أوليغ نوفيتسكي وبيوتور دوبروف، من المحطة الفضائية الدولية في مهمة إلى الفضاء المفتوح في الثاني من سبتمبر المقبل، وسيتم فتح بوابة خروج الرائدين في وحدة بويسك الروسية التابعة للمحطة في تمام الساعة 18:35 بتوقيت موسكو، المهمة ستستمر 6 ساعات ونصف الساعة تقريبا".

وأضاف البيان "من المخطط أن يخرج الرواد الروس من المحطة في مهمة أخرى في الثامن من سبتمبر أيضا، لكن المهمة الثانية ستستغرق 5 ساعات ونصف الساعة".

إقرأ المزيد

وكان بيان سابق للمؤسسة قد أشار إلى "ان مهمات الرواد الروس القادمة في الفضاء المفتوح سيكون هدفها الأساسي استكمال دمج وتوصيل وحدة ناؤوكا الروسية بجسم المحطة، وأن عملية دمج وتوصيل هذه الوحدة بالمحطة بشكل كامل قد يستغرق أكثر من ستة أشهر، وسيتطلب خروج الرواد من المحطة إلى الفضاء المفتوح في 10 مهمات تقريبا".

وكانت روسيا قد أطلقت وحدة "ناؤوكا" إلى الفضاء في الحادي والعشرين من يوليو الفائت، لتصل إلى المحطة وتلتحم بها في 29 من الشهر نفسه، وأضاف التحامها بالمحطة أماكن جديدة في القسم الروسي هناك لإجراء التجارب العلمية وحفظ وتخزين البضائع والمعدات العلمية، كما وستوفر هذه الوحدة مرحاضا إضافيا ومكانا جديدا للرواد في القسم الروسي، فضلا عن أن المعدات الموجودة فيها قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، وفيها أيضا معدات لمعالجة الهواء والبول لاستخراج المياه.

المصدر: تاس