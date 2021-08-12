خلل فني في صاروخ النقل الهندي GSLV-F10 بعد إطلاقه

أعلنت منظمة بحوث الفضاء الهندية (ISRO)، عن اكتشاف مشكلات فنية في صاروخ النقل GSLV-F10 الذي ينقل على متنه القمر الصناعي EOS-03، لذلك لا يمكن إكمال المهمة كما هو مخطط لها.

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وجاء في بيان ISRO، "أطلق صاروخ النقل GSLV-F10 في الساعة 5.43 صباح يوم 12 أغسطس (الساعة 3.13 بتوقيت موسكو)، وفق الجدول الزمني المعتمد. ولكن بعد انفصال المرحلة الأولى ومن ثم الثانية، لم يشتغل مولد شرارة الاشتعال في المرحلة الثالثة بسبب خلل فني. لذلك لن يكون بالإمكان إنجاز المهمة كما كان مخططا له".

والقمر الصناعي EOS-03 ((Earth Observation Satellite، هو أحدث قمر صناعي هندي لرصد الأرض، كان من المفروض وضعه في المدار الثابت بالنسبة للأرض. وهذا القمر مخصص لمراقبة الظواهر الجوية مثل العواصف الرعدية والأعاصير.

المصدر: صحيفة "إيزفيستيا"