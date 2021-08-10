مصدر: روسيا مستعدة لمساعدة الولايات المتحدة في إصلاح المركبة ستارلاينر

طلب دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" من خبراء مركز كيلدش،أن يكونوا على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة للزملاء في ناسا وبوينغ لإصلاح العطل في مركبة ستارلاينر.

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ويشير مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن "روغوزين أصدر تعليمات إلى خبراء مركز كيلدش ليكونوا على استعداد في أي لحظة لتقديم المساعدة اللازمة للشركاء في ناسا وبوينغ في حال طلبهم".

ويذكر أن مصدرا في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء أفاد بأن وكالة الفضاء الأمريكية أبلغت مؤسسة "روس كوسموس" بأن سبب تأجيل إطلاق مركبة ستار لاينر الفضائية التي تنتجها شركة بوينغ، هو عطل في صمامات عدد من المحركات الصغيرة التي تستخدم أثناء المناورة قبيل الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية ستارلاينر فشلت في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية في أول إطلاق تجريبي لها في ديسمبر 2019 بسبب مشكلات فنية، وعادت أدراجها إلى الأرض.

المصدر: نوفوستي