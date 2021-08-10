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روسيا تستعد لإرسال وحدة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

روسيا تستعد لإرسال وحدة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية
energia
وحدة "بريتشال" الجديدة المخصصة للمحطة الفضائية الدولية
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أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن التحضيرات جارية لإطلاق وحدة روسية جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية "ليلة التاسع من أغسطس الجاري وصلت إلى قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان وحدة بريتشال الروسية الجديدة التي ستطلق لتنضم إلى المحطة الفضائية الدولية، الوحدة وصلت إلى القاعدة باستخدام قاطرات خاصة، وسيجري العمل على تحضيرها لإطلاقها نحو المحطة".

وأضاف البيان "لقد تم نقل الحاويات الخاصة بالوحدة الجديدة إلى مبنى التجميع والاختبار رقم 254 في بايكونور، وهناك سيتولى خبراء تابعون لشركة إينيرغيا الروسية عملية تفريغ المعدات وإجراء الاختبارات عليها قبل البدء بمرحلة أخرى".

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وفي وقت سابق كان رئيس مؤسسة روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين قد أشار إلى أن إطلاق الوحدة الجديدة نحو المحطة الفضائية من المفترض أن يجري في 24 نوفمبر المقبل، وأن هذه الوحدة ستلتحم بوحدة "ناؤوكا" الروسية هناك، ما سيوسع إمكانيات القسم الروسي في المحطة على استقبال المركبات الفضائية.

المصدر: فيستي

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