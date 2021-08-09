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مسبار الشمس مرّ بنجاح بالقرب من كوكب الزهرة

الفضاء

مسبار الشمس مرّ بنجاح بالقرب من كوكب الزهرة
Reuters
كوكب الزهرة
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أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن مسبار Solar Orbiter الملقب بمسبار الشمس مرّ صباح اليوم الاثنين بالقرب من كوكب الزهرة.

وقال بيان صادر عن الوكالة "صباح الاثنين 9 أغسطس الجاري مرّ مسبار Solar Orbiter بالقرب من كوكب الزهرة أثناء مناورة أجراها ضمن خطة رحلاته، لقد اقترب المسبار من الكوكب لمسافة 8 آلاف كيلومتر، هذا المسبار الذي طورناه مع وكالة ناسا صمم بالأساس لدراسة الشمس، ومجهز بدرع قادرة على تحمل درجات حرارة تصل إلى 600 درجة مئوية، المسبار نفذ مناورة دوران حول كوكب الزهرة أيضا في الـ 27 من ديسمبر الفائت".

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وأضاف البيان "أجهزة التصوير الحرارية SoloHI الموجودة على متن هذا المسبار ستساعدنا على رصد الجانب المظلم من كوكب الزهرة، فضلا عن الكاميرات الموجودة على مركبة BepiColombo والتي ستمر بالقرب من هذا الكوكب قريبا ستلتقط صورا سيتم إرسالها إلى الأرض لمعاينتها، هذه الصور والبيانات التي ستلتقط من المسبار والمركبة ستؤمن لنا فرصة فريدة لمعاينة بيئة الزهرة من عدة نقاط مختلفة".

وتبعا لوكالة الفضاء الأوروبية فإن Solar Orbiter من المفترض أن يمر بالقرب من كوكب الزهرة مرة أخرى في الفترة ما بين 1 و 2 أكتوبر القادم، حيث يفترض أن يقترب منه لمسافة 200 كلم تقريبا.

المصدر: فيستي

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