 
مباشر

وحدة "ناؤوكا" الروسية في المحطة الفضائية ستشهد تجارب حيوية مميزة

الفضاء

وحدة
NASA
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0gw

ذكرت مصادر مطلعة في مجال الأبحاث العلمية الروسية أن الرواد الروس على متن المحطة الفضائية الدولية سيجرون تجارب جديدة لزراعة النباتات على متن المحطة.

وحول الموضوع قال رئيس قسم المختبرات وتطوير البرامج الحيوية في الجامعة الروسية للبحوث الطبية والحيوية، يوري سميرنوف: "ستشهد وحدة ناؤوكا الروسية التابعة للمحطة الفضائية الدولية تجربة جديدة لزراعة النباتات في الفضاء".

وأضاف "تجربة Vitacyc-T التي نخطط لها تهدف لتطوير دفيئة خاصة تسمح للرواد في المحطة بزراعة النباتات على نطاق صناعي.. الدفيئة الجديدة التي سترسل من الأرض إلى المحطة ستكون حلزونية الشكل، وسيقوم رواد الفضاء بوضع شرائط بذور النباتات فيها بطريقة خاصة تسمح لهم بزرع النباتات بالتدريج، ما سيؤمن ظهور محصول منها في أوقات مختلفة".

إقرأ المزيد
المركبة Perseverance تفشل في أخذ عينات من تربة المريخ
المركبة Perseverance تفشل في أخذ عينات من تربة المريخ

وأشار سميرنوف إلى أن الخطة تقتضي زراعة نباتات ملفوف بكين في التجربة الأولى للدفيئة المذكورة، وأن قسما من النباتات التي ستنتج عن التجربة سيتم إرسالها إلى الأرض، وقسما منها قد يستخدمه رواد المحطة في طعامهم اليومي على الأغلب.

وكانت روسيا قد أطلقت وحدة "ناؤوكا" إلى الفضاء في الحادي والعشرين من يوليو الفائت، لتصل إلى المحطة وتلتحم بها في 29 من الشهر نفسه، وأضاف التحامها بالمحطة أماكن جديدة في القسم الروسي هناك لإجراء التجارب العلمية وحفظ وتخزين البضائع والمعدات العلمية، كما وستوفر هذه الوحدة مرحاضا إضافيا ومكانا جديدا للرواد في القسم الروسي، فضلا عن أن المعدات الموجودة فيها قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، وفيها أيضا معدات لمعالجة الهواء والبول لاستخراج المياه.

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا