"سويوز" حاملا "غاليلو" إلى الفضاء من قاعدة كورو الفرنسية

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء، أن إطلاق صاروخ النقل "سويوز" الروسي من مطار كورو الفضائي في غويانا الفرنسية سيكون في نهاية نوفمبر المقبل.

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ويشير المصدر في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن الإطلاق التالي سيكون في نهاية السنة الحالية، وقد يؤجل إلى عام 2022.

ويقول، "يخطط لإطلاق صاروخ النقل الروسي Soyuz-ST من مطار كورو الفضائي في 23 نوفمبر، وعلى متنه قمران صناعيان أوروبيان للملاحة من طراز غاليلو".

ووفقا له، من المقرر إطلاق صاروخ آخر يحمل 34 قمرا صناعيا بريطانيا للاتصالات من طراز OneWeb يوم 29 ديسمبر. ولكن ليس مستبعدا تأجيل هذا الإطلاق إلى شهر يناير عام 2022 المقبل.

ويؤكد مصدر آخر هذه المعلومات، ويضيف كان مقررا في البداية إطلاق أقمار OneWeb ومن ثم في ديسمبر إطلاق أقمار غاليلو للملاحة.

المصدر: نوفوستي