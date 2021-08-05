الإعلان عن موعد إطلاق دفعة أخرى من أقمار OneWeb إلى الفضاء

أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء أن دفعة أخرى من أقمار OneWeb ستطلق إلى مدارات الأرض باستخدام صاروخ روسي الصنع.

وتبعا للمصدر فإن " OneWeb تخطط لإطلاق دفعة جديدة من أقمارها إلى مدارات الأرض 29 ديسمبر القادم، ومن المفترض أن تنفذ عملية الإطلاق من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وباستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-ST".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت مؤخرا أيضا إلى أن دفعة من أقمار OneWeb من المفترض أن تطلق إلى الفضاء في 20 أغسطس الجاري، وأن عملية الإطلاق ستنفذ من قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، وباستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b.

وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

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وتنص الاتفاقية الجديدة بين OneWeb وشركة Arianespace التي تتولى عمليات الإطلاق الفضائي على استخدام 16 صاروخا روسيا من نوع Soyuz لإطلاق أقمار الشركة الأولى ما بين عامي 2020 و2022، وتنفيذ هذه العمليات من قاعدة كورو وقاعدة بايكونور ومطار فوستوتشني الفضائي الروسي.

المصدر: فيستي