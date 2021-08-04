شركة بوينغ تؤكد تأجيل إطلاق المركبة الفضائية ستارلاينر وتكشف عن الأسباب

أكدت شركة بوينغ تأجيل إطلاق المركبة الفضائية ستارلاينر الذي كان مقررا يوم الأربعاء 4 أغسطس إلى موعد آخر لأسباب فنية.

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وجاء في بيان شركة بوينغ، "لن نطلق المركبة الفضائية ستارلاينر يوم الأربعاء، إلى المحطة الفضائية الدولية. فبعد أن شغل فريقنا صمامات منظومة محركات وحدة الخدمة، قرر التوقف لجمع البيانات اللازمة عن الخطوات اللاحقة. ولقد ااستبعدنا البرمجيات من قائمة الأسباب غير المتوقعة".

ويذكر أن ناسا أعلنت في وقت سابق، أن سبب تأجيل إطلاق المركبة ستارلاينر إلى المحطة الفضائية الدولية هو اكتشاف خلل فني، "قراءات غير متوقعة للصمامات في منظومة الدفع" للمركبة الفضائية.

المصدر: نوفوستي