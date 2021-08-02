دفعة جديدة من أقمار OneWeb تطلق بصاروخ روسي الشهر الجاري

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين، أن الاستعدادات جارية لإطلاق دفعة جديدة من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض.

وفي تدوينة له عبر الإنترنت قال روغوزين "تجري التحضيرات لإطلاق دفعة جديدة تضم 36 قمرا من أقمار OneWeb إلى مدارات الأرض، عملية الإطلاق ستنفذ في 20 أغسطس الجاري من قاعدة بايكونور الفضائية، وباستخدام صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1b".

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد أشارت مؤخرا إلى أن دفعة الأقمار الجديدة قد وصلت "بايكونور"، وأن عملية الإطلاق المنتظرة ستكون تاسع عملية إطلاق لأقمار OneWeb بشكل عام، وثالث عملية لإرسال هذه الأقمار إلى المدارات تجري من القاعد المذكورة.

🛰️ Baikonur Cosmodrome is preparing to launch @OneWeb satellites: https://t.co/2smNmDfdeg



These activities will be carried out under the contracts of @glavkosmosJSC with the European launch services provider @Arianespace, and the company #Starsempic.twitter.com/1v6BWSZIQ4 — РОСКОСМОС (@roscosmos) July 30, 2021

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وتخطط شركة OneWeb لإطلاق منظومة من الأقمار الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم لتدور على ارتفاعات تتراوح ما بين 800 و950 كلم عن سطح الأرض، وتغطي معظم مناطقها بشبكة إنترنت سريعة الأداء.

وكانت الشركة قد أطلقت أول 6 أقمار لها إلى الفضاء في فبراير 2019، وجرت عملية الإطلاق حينها من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وباستخدام صاروخ روسي من نوع Soyuz-ST، أما آخر دفعة أطلقتها من الأقمار فكانت في الأول من يوليو الفائت.

المصدر: فيستي