روسيا تعلن عن خططها بشان مركبات "بروغريس" الفضائية الجديدة

كشفت شركة "بروغريس" الروسية عن بعض خططها المستقبلية التي ستعتمدها أثناء إطلاق مركبات "بروغريس" الجديدة إلى الفضاء.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال رئيس قسم صناعة المركبات الفضائية في الشركة، روفائيل مورتازين: "نخطط مستقبلا لاعتماد نظام الرحلات السريعة التي تعتمد على دورة واحدة حول الأرض في إطلاق مركبات بروغريس إلى المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف "سنجري اختبارات لتنفيذ مثل هذه الرحلات على مركبتي Progress MS-18 و Progress MS-19، وفي حال نجاح الاختبارات سنعتمد الخطة مع مركبة Progress MS-20".

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وأشار مورتازين إلى أن شركته كانت قد أجرت اختبارات على مركبة Progress MS-17 التي أطلقتها في 30 يونيو الفائت، وجعلت هذه المركبة تدور في مدار يمكن اعتماده مستقبلا لجعل المركبات تصل إلى المحطة الفضائية في رحلات سريعة، وأثبتت الرحلة أن مركبات بروغريس قادرة على تنفيذ مثل هذه المهمات.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كانت قد اتبعت سابقا خططا شبيهة في إطلاق الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية، لكنها نفذتها مع مركبات "سويوز".

المصدر: فيستي