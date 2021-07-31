دار التقويم القطري: عطارد سيمر خلف الشمس مساء يوم الأحد

أعلنت دار التقويم القطري أن عطارد أصغر كواكب المجموعة الشمسية سيمر خلف الشمس مساء الأحد، في ظاهرة فلكية تعرف بالاقتران الخارجي له مع الشمس.

وأفادت دار التقويم القطري بأن الاقتران سيتم في تمام الساعة 5:14 بالتوقيت المحلي.

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، إن جميع سكان الكرة الأرضية لن يتمكنوا من رصد أو رؤية عطارد خلال ظاهرة الاقتران الخارجي، لأنه سيمر خلف الشمس مباشرة بالنسبة للراصد من على سطح الأرض خلال تلك الظاهرة، مشيرا إلى أن البعد الزاوي بين عطارد والشمس سيزداد تدريجيا خلال الأيام القادمة ليتمكن سكان دولة قطر ودول المنطقة العربية من رصد عطارد في سماء المساء أعلى الأفق الغربي بعد غروب الشمس خلال الأسابيع القادمة.

وأوضح أن الفارق بين موعد غروب الشمس وغروب كوكب عطارد عن سماء دولة قطر والدول العربية سيزداد تدريجيا خلال الأيام القادمة بعد حدوث ظاهرة الاقتران الخارجي، ويجب التواجد في المناطق البعيدة عن الملوثات الضوئية والبيئية خارج المدينة لمن يريد أن يتمكن من رصد عطارد.

وأضاف أن ظاهرة الاقتران الخارجي لكوكب عطارد حدثت آخر مرة يوم الاثنين 19 من شهر أبريل 2021، بينما ستحدث المرة القادمة يوم الاثنين 29 من نوفمبر 2021.

وتعتبر ظاهرة الاقتران الخارجي لكوكب عطارد من الظواهر الفلكية الهامة لأنها تعتبر مؤشرا لانتقال كوكب عطارد من ظهوره في سماء الفجر قبل شروق الشمس (أعلى الأفق الشرقي) إلى ظهوره في سماء المساء بعد غروب الشمس (أعلى الأفق الغربي).

جدير بالذكر أن ظاهرة الاقتران الخارجي تحدث حينما يكون مركز كل من الشمس والأرض وعطارد على خط استقامة واحد علما بأن الشمس تكون في المنتصف بين عطارد والأرض خلال تلك الظاهرة، ويكون عطارد عند أبعد نقطة من الأرض خلال تلك الظاهرة علما بأن المسافة بين عطارد والأرض تكون 202 مليون كيلومتر تقريبا.

يذكر أن كوكبي عطارد والزهرة يمكن مشاهدتهما من سطح الأرض على هيئة أطوار مختلفة تشبه أطوار القمر في مداره حول الأرض خلال الشهر الهجري، ولذا فسيتمكن الفلكيون من رصد كوكب عطارد باستخدام التلسكوبات الفلكية (بعد حدوث ظاهرة الاقتران الخارجي) على هيئة هلال يشبه هلال أول الشهر الهجري.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية