روغوزين: تم دمج وحدة "ناؤوكا" في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية

أعلن رئيس مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية "روس كوسموس" دميتري روغوزين، اليوم السبت، عن نجاح عملية دمج وحدة "ناؤوكا" في القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

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وكتب روغوزين على قناته في "تيليغرام": "جرت تنقية الهواء في الوحدة المخبرية متعددة الوظائف، وتم أخذ عينات الهواء النهائية (ونتائجها في حدود المتوقع) وقبل ساعة دخل طاقمنا إلى وحدة ناؤوكا.. تهنيتي! لقد تم دمج الوحدة المخبرية متعددة الوظائف في تشكيلة القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية".

وتم إطلاق وحدة "ناؤوكا" (العلم اللغة الروسية) الخاصة بإجراء تجارب مخبرية مختلفة إلى المحطة في 21 يوليو والتحمت بها في 29 من هذا الشهر. وبعد 3 ساعات من الالتحام اشتغلت محركات الوحدة تلقائيا مما تسبب بتغيير وضع المحطة الدولية وانحرافها 45 درجة.

وأمس الجمعة وردت تقارير عن نجاح عملية فتح الفتحة المؤدية إلى الوحدة الجديدة.

وفي سياق متصل، أفادت مؤسسة الفضاء الروسية اليوم السبت بأن مجلسها العلمي الفني قرر الانتهاء من استخدام القسم الروسي من المحطة الفضائية الدولية بحلول العام 2028، باعتبار أن مواصلة استخدام القسم بعد العام 2024 ستحمل معها أخطارا متزايدة بسبب بلاء معداته. وقالت المؤسسة إن المجلس اقترح إنشاء محطة خدمات روسية مستقلة سوف تعمل على المدار حول الأرض.

كما وجهت المؤسسة بضمان الحفاظ على سلامة العمل على متن القسم الروسي من المحطة لغاية انتهاء فترة استخدامه.

المصدر: "نوفوستي"