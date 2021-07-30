روسيا تطلق وحدة فضائية جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية

تعتزم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية أن تطلق في 24 نوفمبر المقبل إلى المحطة الفضائية الدولية وحدة فضائية أخرى.

إنها ستستخدم لالتحام المركبات الفضائية المأهولة وغير المأهولة بالمحطة الفضائية الدولية بما في ذلك مركبة "أوريول" الواعدة التي تخصص للرحلات المأهولة إلى القمر.

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أفاد بذلك مدير عام "روس كوسموس" في تدوينته على "تويتر". وقال إن تسمية الوحدة الفضائية هي "بريتشال" (المرسى)، لكن هناك تسمية أخرى غير رسمية وهي "الكرة" لشكلها الكروي.

وأوضح روغوزين أن إطلاق ""بريتشال" سيوسّع إمكانات القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية فيما يتعلق بقابليته لاستقبال مركبات أخرى، وأضاف أن وحدة "بريتشال" ستلتحم بوحدة "ناؤوكا" متعددة المهام التي التحمت أمس بالمحطة الفضائية الدولية.

هذا وأعلن كبير المصممين في شركة "ساليوت" التي صممت وحدة "ناؤوكا" الفضائية أنها يمكن أن تستخدم في المحطة الفضائية لغاية عام 2027 ، إلا أن عمرها يمكن إطالته فيما بعد لغاية عام 2030.

المصدر: تاس