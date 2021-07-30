ناسا تكشف حالة المحطة الفضائية الدولية بعد حادث وحدة "ناؤوكا"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن المحطة الفضائية الدولية لم تصب بأي ضرر نتيجة اشتغال محركات وحدة المختبر "ناؤوكا" فجأة بعد التحامها بالمحطة.

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ويشير جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في وكالة ناسا، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف، إلى أنهم لم يلاحظوا إصابة المحطة الدولية بضرر ما.

ويذكر أن محركات وحدة المختبر "ناؤوكا"، بدأت تشتغل فجأة بعد التحامها بالمحطة الفضائية الدولية، دون أن تشكل أي خطورة على حياة طاقمها.

ووفقا له، سوف تجري تحقيقات إضافية، مع أن الطاقم لم يشعر بـ "اهتزاز" بالمحطة، و"لم يكن هناك أي تهديد مباشر للطاقم أبدا".

ويذكر، أن وحدة المختبر "ناؤوكا" كانت قد أطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية باستخدام صاروخ النقل الثقيل "بروتون - إم" يوم 21 يوليو الجاري، والتحمت بالمحطة الفضائية الدولية يوم الخميس 29 منه، بعد رحلة فضائية استمرت ثمانية أيام.

المصدر: نوفوستي