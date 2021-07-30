روسيا تترأس لجنة التحقيق بحادث وحدة المختبر "ناؤوكا"

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، أن روسيا سترأس لجنة التحقيق بحادث وحدة المختبر "ناؤوكا" بعد التحامها بالمحطة الفضائية الدولية.

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ويشير جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في وكالة ناسا، إلى أن لجنة التحقيق التي سترأسها مؤسسة "روس كوسموس"، ستضم مهندسين أمريكيين أيضا. وسيتم تبادل المعلومات بين الجانبين كالمعتاد.

ويضيف، "سيكون لدينا فريق من المهندسين لدراسة المسألة".

وأكد ممثل ناسا، على أن المحطة الفضائية الدولية لم تصب بأي ضرر نتيجة التحام وحدة المختبر "ناؤوكا" الروسية بها يوم 29 يوليو الجاري. ولكن بعد أن فتح رواد الفضاء كوة الوحدة، اشتغلت محركاتها تلقائيا، ما أدى إلى تغير وضع المحطة الفضائية. وقد أعيدت المحطة الفضائية إلى وضعها الطبيعي بتشغيل محركات وحدة "زفيزدا" ومركبة الشحن "بروغريس إم إس-17".

المصدر: نوفوستي