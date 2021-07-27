اليابان تنجح باختبار محرك جديد لصواريخ الفضاء

أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية JAXA عن نجاحها في إطلاق صاروخ فضائي خفيف مجهز بمحرك جديد بمواصفات خاصة.

وأشارت الوكالة في بيان لها يوم الثلاثاء 27 يوليو الجاري إلى "أنها نفذت عملية إطلاق ناجحة لصاروخ فضائي خفيف من S-520 وكان الصاروخ مجهزا بمحرك طوره خبراؤها بطريقة خاصة.

وجاء في البيان أيضا" عملية الإطلاق جرت من مركز أوشينورا الفضائي الواقع في محافظة كاجوشيما.. ويعتمد عمل المحرك الجديد الذي استخدم في الصاروخ على مبدأ موجة الصدمة التي تتولد عن حرق الميثان مع الأوكسجين، التقنية التي استعملت في المحرك ستساعد مستقبلا في تطوير محركات أصغر بعشرات المرات من المحركات الموجودة في صواريخ الفضاء الحالية".

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وتعمل اليابان حاليا على العديد من النقاط لتطوير برنامجها الذي يتعلق بصواريخ الفضاء، وفي مايو الفائت أشارت مصادر في الحكومة اليابانية إلى أن الخبراء في البلاد يعملون على تطوير صواريخ فضائية قابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات، شبيهة بتلك التي تصنعها شركة "سبيس إكس" الأمريكية، ويفترض أن يبدأ اختبار هذه الصواريخ عام 2026.

المصدر: فيستي