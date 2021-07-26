شاحنة "بروغريس" ووحدة "بيرس" الفضائيتان تنفصلان عن المحطة الفضائية الدولية

انفصلت شاحنة "بروغريس إم إس – 16" مع وحدة "بيرس" الفضائية عن وحدة "زفيزدا" التابعة للمحطة الفضائية الدولية.

وقال ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إنه سيتم تشغيل محرك الشاحنة الفضائية الساعة 17.01 يوم 26 يوليو الجاري، ثم ستراوح في مكانها. ووفقا للحسابات التي أجراها الخبراء في "روس كوسموس" فإن الشاحنة الفضائية ستدخل الساعة 17.42 الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي، ثم ستحترق بعض أجزائها. أما مكونات الشاحنة ووحدة "بيرس" الفضائية الغير قابلة للاحتراق فستسقط في منطقة نائية بالمحيط الهادئ.

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يذكر أن وحدة "بيرس" الفضائية التي ستحل محلها وحدة "ناؤوكا" الفضائية الجديدة متعددة المهام أطلقت في 15 سبتمبر عام 2001 واستخدمت إلى حد الآن كوحدة التحام للمركبات المأهولة وغير المأهولة.

وكان رواد الفضاء الروس طيلة الفترة المذكورة يخرجون عبر وحدة "بيرس" من المحطة الفضائية إلى الفضاء المكشوف.

يذكر أن وحدة "بيرس كان يخطط لإغراقها أولا في المحيط الهادئ يوم 23 يوليو الجاري، ثم تأجل انفصالها عن المحطة وإغراقها إلى يوم 26 يوليو الجاري.

المصدر: تاس