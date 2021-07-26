الهند تعلن عن خططها بشأن رحلات روادها إلى الفضاء مستقبلا

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية عن بعض خططها بشأن الرحلات الفضائية التي تخطط لتنفيذها خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

وفي حديث لصحيفة Times of India قال رئيس المنظمة، كايلاسافاديف سيفان: "تخطط منظمتنا لتنفيذ رحلتين فضائيتين غير مأهولتين قبل عملية إرسال الرواد الهنود إلى الفضاء".

وأضاف "ربما نحتاج لتنفيذ أكثر من رحلتين غير مأهولتين للتحقق من كفاءة عمل المركبة التي سنرسل فيها روادنا، الموضوع سيتوقف أداء المركبة ومنظوماتها خلال الرحلات التجريبية، وبعد تقييم البيانات التي سنحصل عليها سيبت المجلس الاستشاري في المؤسسة بهذا الشأن".

وكان سيفن قد أشار في مقابلات صحفية سابقة إلى أن أول رحلة فضائية غير مأهولة ستنفذها الهند بمركباتها قد تؤجل من العام الجاري إلى يونيو 2022، كون الظروف التي رافقت انتشار جائحة كورونا قد أثرت على عمل البرنامج الفضائي الهندي، وأن الرواد الذين سيذهبون على متن مركبة "غاغانيان" أو (المركبة السماوية) المأهولة سيمضون في الفضاء مدة أقصر مما كان مخططا له سابقا، لكن هذه المدة لم تحدد بعد.

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ومن جهة أخرى كان مدير مؤسسة "زفيزدا" الروسية للأبحاث، سيرغي بوزنياكوف، قد ذكر أن الهند ستستعين بروسيا والمعدات الروسية لإنجاز برنامجها المخصص لاستكشاف الفضاء.

المصدر: فيستي