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روسيا تطور برمجيات جديدة لتصنيع الأقمار الصناعية

الفضاء

روسيا تطور برمجيات جديدة لتصنيع الأقمار الصناعية
Sputnik vladimer baranov
نموذج لأحد الأقمار الاصطناعية الروسية- صورة أرشيفية
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أعلن معهد موسكو للفيزياء التقنية أن الخبراء فيه يعملون على تطوير برمجيات جديدة ستستخدم في صناعة الأقمار الصناعية.

وخلال فعاليات معرض "ماكس-2021" الدولي للطيران قال المتحدث باسم المعهد: "يعمل خبراؤنا بالتعاون مع نظرائهم التابعين لمؤسسة روس كوسمسوس والفنيين التابعين لصندوق الأبحاث المتقدمة الروسي على تطوير حزمة من البرامج التي ستستعمل في تصميم مجموعات جديدة من الأقمار الاصطناعية المتطورة".

وأضاف "باستخدام البرامج الجديدة سيتم اختيار كل قمر صناعي، والمكونات التي سيصنع منها، وبعدها سيم اختيار نماذج اولية مختلفة لهذا القمر، ومن ثم ستتم محاكاة عمل هذا القمر في الفضاء افتراضيا، واختبار خيارات التحكم به عن بعد".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "البرامج الجديدة التي يعمل المعهد المذكور عليها ما زالت في مراحل التطوير، وبالرغم من ذلك فإن قسما منها يستخدم حاليا لوضع الحسابات اللازمة لحل بعض المشكلات والمسائل الضرورية لعمل مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية.

وكانت روسيا قد استعرضت خلال فعاليات معرض "ماكس-2021" الدولي للطيران أحدث ما توصلت إليه في مجال التقنيات الفضائية أيضا، وكشفت عن العديد من نماذج الصواريخ والمركبات الفضائية التي تعمل على تطويرها.

المصدر: فيستي

 

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