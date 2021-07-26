سكان روسيا على موعد مع ظاهرة فلكية مميزة الشهر القادم

أعلنت الخدمة الصحفية لمركز القبة السماوية الفلكي في روسيا أن سكان البلاد سيستمتعون بمشاهدة ظاهرة فلكية مميزة في شهر أغسطس القادم.

وقال بيان صادر عن المركز مؤخرا "سيتمكن سكان المناطق الروسية من مشاهدة ظاهرة تساقط شهب البرشاويات بوضوح الشهر القادم، سيبلغ تساقط الشهب ذروته ليلة 13 أغسطس، ومن منتصف الليل حتى الفجر سيلحظ الناس تساقط نحو 110 نيازك في الساعة".

وأضاف البيان "يمكن للناس ملاحظة هذه الظاهرة بوضوح في الفترة المذكورة من الأماكن المفتوحة الخالية من إضاءة المدن، وفي حال كانت ظروف الطقس مناسبة والسماء غير ملبدة بالغيوم، تساقط شهب البرشاويات سيكون من بين أبرز ظواهر تساقط الشهب لهذا العام".

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وظاهرة شهب البرشاويات و Perseids هي ظاهرة يلحظها سكان الأرض عادة في الفترة ما بين 17 يوليو و24 أغسطس، ويشاهدون فيها تساقطا للشهب في السماء، وتتكون هذه الشهب من حطام مذنب "سويفت-تتل" الذي يصل إلى غلاف الأرض ويحترق فيه مكونا كرات نارية متساقطة.

وسميت الظاهرة بهذا الاسم نسبة إلى كوكبة فرساوس أو برشاوس "حامل رأس الغول"، والتي تظهر وكأنها منبعثة منها.

المصدر: فيستي