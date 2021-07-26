وحدة "بيرس" تنفصل اليوم عن محطة الفضاء الدولية

أكد مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" احتمال انفصال وحدة "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية، اليوم الاثنين 26 يوليو الجاري.

إقرأ المزيد





ويشير المصدر إلى أن انفصال وحدة "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية هو لفسح المجال لوحدة المختبر "ناؤوكا" للالتحام بالمحطة يوم 29 يوليو الجاري.

ويقول، "قرر الخبراء، استنادا إلى البيانات التي حصلوا عليها من أجهزة القياس عن بعد وضرورة الحاجة لخلق ظروف مثالية، إجراء تعديل على خطط انفصال وحدة "بيرس" وإغراقها".

ويضيف المصدر، سوف تنفصل مركبة الشحن "بروغريس إم إس -16" مع وحدة "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية اليوم الاثنين 26 يوليو الجاري في الساعة 13.56 بتوقيت موسكو.

وتجدر الإشارة، إلى أن انفصال وحدة "بيرس" عن المحطة الفضائية الدولية تأجل ثلاث مرات، من 23 إلى 24 يوليو ومن ثم إلى 25 وبعدها إلى 26 منه.

ووفقا لخطة المؤسسة ستشتغل محركات مركبة "بروغريس إم إس-16" في الساعة 17.01 بتوقيت موسكو وفي الساعة 17.42 تدخل مع وحدة "بيرس" إلى الغلاف الجوي وتحترق والأجزاء الباقية ستسقط في القسم الجنوبي من المحيط الهادئ في الساعة 17.51 بتوقيت موسكو، على بعد 3630 كيلومترا عن مدينة ويلنغتون.

المصدر: نوفوستي