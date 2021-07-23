منظومة غلوناس الروسية تتخلى عن أقمارها القديمة

أعلن المركز المسؤول عن التحكم بأقمار منظومة غلوناس الروسية لتحديد المواقع وأن المنظومة بدأت بالتخلي عن أقمارها القديمة.

وقال بيان صادر عن المركز "في 20 يوليو الجاري تم إيقاف عمل Glonassa-M الذي يحمل رقم 716 وينتمي إلى أقمار منظومة غلوناس، وتقرر إخراجه من الخدمة في المنظومة".

وأضاف البيان " القمر المذكور كان قد اطلق إلى مدارات الأرض عام 2006 وخضع بعدها لبعض الاختبارات الفضائية، وأدخل الخدمة في منظومة غلوناس في الـ 12 من أكتوبر عام 2007".

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وكانت مصادر مطلعة في مجال الصناعات الفضائية الروسية قد أشارت إلى أن روسيا تنوي تحديث منظومة غلوناس، واستبدال أقمارها القديمة بأقمار أحدث من فئة Glonass-K تتمتع بعمر افتراضي أكبر وأكثر دقة في تحدي المواقع.

ويبلغ عدد أقمار المنظومة اليوم 28 قمرا، 23 منها تعمل حاليا على تأمين الخدمات الملاحية لسكان الكرة الأرضية، وقمران ما يزالان في مرحلة اختبارات الطيران، وقمران يخضعان حاليا لعمليات صيانة في الفضاء، وآخر موجود في مدارات الأرض كقمر احتياطي.

المصدر: فيستي