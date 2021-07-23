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"روس كوسموس" تختبر تشغيل محركات وحدة "ناؤوكا" الفضائية

الفضاء

Roskosmos.ru
صورة أرشيفية
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نشرت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية بيانا جاء فيه أن خبراء المؤسسة قاموا بتشغيل محركات وحدة "ناؤوكا" لمدة 17 ثانية بغية التأكد من أنها تعمل بشكل طبيعي.

قال البيان إن المحركات تعمل بشكل طبيعي وتستطيع نقل الوحدة الفضائية من مدار إلى آخر.

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مع ذلك فإن "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في وقت سابق أن وحدة "بيرس" الفضائية الروسية التي ستخلي محلها لوحدة "ناؤوكا"ستغرق في المحيط الهادئ السبت 24 يوليو الجاري وذلك بعد انفصالها عن المحطة الفضائية الدولية.

يذكر أن وحدة "ناؤوكا" الفضائية الروسية متعددة المهام أطلقت بنجاح إلى المحطة الفضائية الدولية الساعة 17.58 الأربعاء 21 يوليو الجاري من مطار "بايكونور" الفضائي بواسطة صاروخ "بروتون – إم"  وتحلق حاليا في مدار الأرض في استعداد للالتحام مع المحطة الفضائية الدولية يوم 29 يوليو الجاري.

المصدر: تاس

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