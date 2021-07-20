روسيا تعلن عن خططها بشأن تدريب الرواد على مركبتها الفضائية الجديدة

كشف مركز "غاغارين" الروسي عن بعض خططه التي تتعلق بتدريب الرواد على استخدام مركبة "أوريول" الفضائية الواعدة.

وخلال لقاءات عقدها مع الصحفيين مؤخرا قال رئيس المركز، مكسيم خارلاموف: "أعتقد أنا سنبدأ بوضع البرنامج الخاص بالرواد الذين سيذهبون برحلات على متن مركبة أوريول خلال شهرين أو 3 أشهر، الآن يتم العمل على وضع الشروط اللازمة لعملية تدريب الرواد، والمهام التي سيؤدونها مستقبلا، ويتم تحليل البيانات الفنية للمركبة الجديدة".

وأضاف "سيخضع الرواد التابعون لمؤسسة روس كوسموس الروسية العام القادم لتدريبات طيران ستجرى باستخدام المروحيات، روسيا منذ 40 سنة تستخدم المروحيات في بعض عمليات تدريب الرواد على الهبوط على أسطح الكواكب، وأعتقد أن رواد مركبة أوريول سيخضعون لمثل هذه التدريبات ليتمرنوا على الهبوط على سطح القمر".

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وتجدر الإشارة إلى أن روسيا تطور مركبة "أوريول" الواعدة في إطار برنامجها الفضائي الذي تخطط فيه لاستكشاف سطح القمر وبعض الكواكب الأخرى، ومن المفترض أن تطلق هذه المركبة في أول رحلة تجريبية من دون رواد عام 2023، والعام اللذي يليه من المفترض أن ترسلها برحلة لتلتحم بالمحطة الفضائية ثم تعود إلى الأرض، وعام 2025 تخطط لإرسالها برحلة مأهولة إلى الفضاء.

المصدر: فيستي