"إينيرغوماش" تعرض محركاتها الفضائية في " ماكس - 2021" للطيران والفضاء

قامت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بتنظيم جناح شركة "إينيرغوماش" التي تستعرض في معرض "ماكس – 2021" الدولي للطيران والفضاء أهم إنجازاتها في مجال تطوير المحركات الفضائية.

وسيتيح جناح الشركة لمشاركي المعرض وضيوفه إمكانية الاطلاع على محركات من إنتاجها وبينها: محرك "إر دي – 171" الفضائي، بصفته أقوى محرك فضائي في العالم يعمل بالوقود السائل، يصمم على أساسه محرك "إر دي – 171- إم في" الذي سيستخدم في صاروخ "سويوز – 5 " الروسي الواعد، محرك "إر دي – 191" الذي سيستخدم في أسطول "صواريخ "أنغارا" الروسية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل.

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وعلاوة على ذلك فإن شركة "إينيرغوماش" تكشف في المعرض عن محركي "إر دي – 180" و"إر دي – 181" المصممين لصاروخي "أطلس" و"انتاريس" الأمريكييْن وكذلك أسرة من المحركات المستخدمة لتوجيه الأجهزة الفضائية والتحامها بالمحطة الفضائية، فضلا عن محرك فضائي جديد سيستخدم في مركبة "أوريول" الروسية الواعدة المخصصة للقيام برحلات فضائية إلى القمر.

وهناك مجموعة من المحركات الفضائية المستقبلية، بما فيها محركات البلازما والمحرك العامل بالأكسجين والهيدروجين والمحرك المستخدم في وحدة تسريع صاروخ "أنغارا" والذي يمكن تشغيله وفصله عدة مرات.

يذكر أن معرض "ماكس - 2021" الدولي للطيران والفضاء يقام في 20 - 25 يوليو الجاري بمدينة جوكوفسكي في ضواحي موسكو.

المصدر: روس كوسموس