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روسيا تجهز صاروخها لإطلاق وحدة "ناؤوكا" نحو المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

روسيا تجهز صاروخها لإطلاق وحدة
twitter.com/roscosmos
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أنها باشرت الاستعدادات لإطلاق الصاروخ الذي سيحمل وحدة "ناؤوكا" الجديدة نحو المحطة الفضائية الدولية.

وقال بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "تم تثبيت صاروخ Proton-M ووحدة ناؤوكا التي يحملها على منصة الإطلاق في قاعدة بايكونور الفضائية.. الخبراء في القاعدة يواصلون التحضيرات لعملية الإطلاق ضمن الجداول الزمنية المحددة، ويستعدون لإطلاق الصاروخ والمركبة قريبا".

وأشار البيان إلى "أن عملية إطلاق الصاروخ إلى الفضاء من المفترض أن تجري في 21 يوليو الجاري، بتمام الساعة 17:58 بتوقيت موسكو، وبعد إطلاق الصاروخ ووصوله إلى مدار معين في الفضاء ستنفصل عنه الوحدة لتتابع رحلتها نحو المحطة الفضائية الدولية مستعينة بمحركاتها النفاثة، حيث يتوقع أن تصل إلى المحطة وتلتحم بها بتاريخ 29 يوليو، الساعة 16:26 بتوقيت موسكو".

وكانت مصادر في "روس كوسموس" قد ذكرت في وقت سابق أن مجمع إطلاق صواريخ Proton-M في قاعدة "بايكونور" الفضائية قد تم تجهيزه بمعدات حديثة قادرة على استقبال وإرسال البيانات من وإلى وحدة "ناؤوكا" الجديدة، ومعدات خاصة للتحكم بعملية إطلاقها من القاعدة المذكورة.

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وصممت "ناؤوكا" ومعناها (العلم) لتكون وحدة متعددة الاستخدامات، تابعة للقسم الروسي في المحطة الفضائية، وسيضيف التحامها بالمحطة أماكن جديدة في القسم الروسي هناك لإجراء التجارب العلمية وحفظ وتخزين البضائع والمعدات العلمية، كما ستوفر هذه الوحدة مرحاضا إضافيا ومكانا آخر للرواد في القسم الروسي، فضلا عن أن المعدات الموجودة فيها قادرة على توليد الأكسجين لـ 6 أشخاص، وتضم هذه الوحدة أيضا معدات لمعالجة الهواء والبول لاستخراج المياه.

المصدر: فيستي

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