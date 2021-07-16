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إيلون ماسك يحدد الزمن الكافي لبناء مدينة على سطح المريخ 

الفضاء

إيلون ماسك يحدد الزمن الكافي لبناء مدينة على سطح المريخ 
AFP
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كشف إيلون ماسك، أن شركته تخطط لزيادة إنتاج محركات صاروخ رابتور، المستخدمة في المركبة الفضائية القابلة للاستخدام المتكرر والمصممة لإرسال أوائل البشر إلى المريخ.

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ورد الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" على سؤال في "تويتر" عن عدد محركات رابتور التي تخطط شركة لإنتاجها سنويا، بالقول: "800 إلى 1000 في العام. تقريبا العدد الضروري لبناء الأسطول اللازم لتشييد مدينة ذاتيا على سطح المريخ في غضون 10 سنوات. من المحتمل أن يستغرق الأمر حوالي 20 عاما، لذلك نأمل أن يتم بناؤها بحلول عام 2050.

وكان الملياردير الأمريكي قد صرح في وقت سابق بأن تكلفة بناء مثل هذه المدينة المكتفية ذاتيا على سطح المريخ قد تصل إلى عدة تريليونات من الدولارات. وبشأن العملة المشفرة البيتكوين، أعلن ماسك أن شركاته يمكنها استئناف المعاملات باستخدام البيتكوين لحين تعدينها باستخدام الطاقة النظيفة.

المصدر: ixbt.com

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